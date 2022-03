‘Zeteldans’ bij PvdA/GroenLinks in Best: Steven van der Heijden neemt plek over van partijgenoot

Basis­school­leer­lin­gen in Best bakken pannenkoe­ken voor Oekraïne: ‘Met centjes kunnen we een beetje helpen’

BEST - Het schoolplein van basisschool De Heydonck in Best was vrijdag eventjes een ‘pannenkoekenplein’. De opbrengst van de verkoop ervan gaat naar ‘Samen in actie voor Oekraïne’ van Giro 555.

