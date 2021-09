Zeven dozen specials in een half uur weg

Openbaar invaliden­toi­let feestelijk geopend

8 september BEST - Het valt niet direct op maar het zit er wel degelijk: het nieuwe openbaar invalidentoilet in Best. Het is gevestigd in het gebouw waar ook Restaurant De Buffel zijn intrek heeft genomen. De Buffel regelt niet alleen de toegang tot het toilet, maar draagt ook zorg voor het onderhoud. Die verplichting is volgens de gemeente nadrukkelijk opgenomen in het huurcontract.