Zeven jaar Dommelrode: ‘Het is goed om in Rooi een hospice te hebben’

SINT-OEDENRODE - Voor hen die in hun laatste levensfase niet thuis kunnen zijn, is Hospice Dommelrode het juiste adres. Dat concludeerden de vele aanwezigen na de virtuele rondleiding door zeven jaar hospice. Die werd gehouden in de Knoptoren.

Initiatiefnemer en voormalig huisarts Maurice van Osch ziet de behoefte aan een bijna-thuishuis toenemen. ,,Mensen hebben kleine netwerken, probleemsituaties of zijn eenzaam. Steeds meer partners zijn dementerend waardoor ze niet voor hun man of vrouw kunnen zorgen. Ondanks pessimistische geluiden tien jaar geleden - Rooi zou te klein zijn voor een bijna-thuishuis - is het goed dat we doorgezet hebben.”

170 bewoners in zeven jaar tijd

Hospice Dommelrode heeft drie kamers. In zeven jaar tijd verbleven er 170 bewoners waarvan vijftig procent uit Sint-Oedenrode kwam. In principe verblijven bewoners drie maanden in het hospice maar dat kan verlengd worden.

Dit bijna-thuishuis verschilt van een high-care hospice. Daar is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig en vaak een eigen arts. Dommelrode werkt met honderd vrijwilligers en een team verpleegkundigen van Brabant Zorg. Zij verzorgen bewoners overdag en zijn er ’s nachts.

Het Rooise hospice draait op subsidie van de overheid en op giften van de bevolking. Daarnaast betalen cliënten 35 euro per dag, vaak wordt dit bedrag door de zorgverzekering vergoed.

Met foto’s, verhalen, ervaringen van vrijwilligers en een kijkje van een nabestaande in de laatste levensdagen van zijn moeder, kregen aanwezigen een helder beeld van de werkwijze in de witte bungalow. De virtuele rondleiding werd compleet door de kamers van cliënten, de huiskamer, de keuken, de tuin en de kippen.

‘Meer gelachen dan gehuild’

Vrijwilligers vertelden over hun angst: was afscheid nemen van het leven niet teveel beladen voor hun gemoedsrust? Nee, het bleek bijzonder om bewoners glans aan hun laatste dagen te geven. ,,Er werd meer gelachen dan gehuild.”

Michel van de Nieuwenhof vertelde van de mooie momenten in zijn moeders laatste levensdagen. ,,Ik werkte in haar kamer. De tikken op mijn toetsenbord waren voor mijn moeder een soort muziek. Ze wist dat ik er was. Mijn Congolese vrouw vond het vanzelfsprekend dat ik twee maanden in mijn moeders nabijheid was. Met de anderen bewoners en de familie genoten we van het kerstmaal, haalden herinneringen op en vonden rust.”

Doel om hospice eigendom te maken

Erik van Aarle, voorzitter van de stichting Vrienden van Hospice Dommelrode, wees erop dat het hospice breed gedragen wordt in Sint-Oedenrode. ,,We krijgen giften, geld uit nalatenschappen en hebben sponsoren. Het is de bedoeling dat het hospice aan de Dommelrodelaan eigendom wordt. We zijn hier serieus mee bezig en denken dat dit in vijf jaar gaat lukken.”