Zijn alle plussen van de plusvariant wel ‘gedekt’ in MFA-plan?

Son en Breugel: geen windmolens voor we met inwoners hebben gesproken

19 juni In Son en Breugel verrijst geen windturbine voordat daar met inwoners en de gemeenteraad over is gesproken. Dat heeft de Sonse wethouder Paul van Liempd beloofd. Over de windmolens in het dorp is enige onrust ontstaan, nu blijkt dat de nieuwe Sonniuswijk misschien wel in beeld is.