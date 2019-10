Zingen voor je plezier op Ouderen Songfestival in Rooi

Je tekst kwijt zijn, dat kan de beste overkomen. Het overkomt Wil Lamers, met zijn 84 jaar de oudste deelnemer van het Ouderen Songfestival. Hij is een oude rot in het vak, want hij deed al zestien keer mee. Lamers valt stil in zijn fragiel gezongen 'Het werd zomer'. Pianist Kees van Zantwijk helpt hem. ,,Ik was verlegen en wist niet wat te doen", zingt hij verder, maar weer laten de woorden hem in de steek. En weer pakt hij de draad op. Een dik applaus van een ontroerde zaal in Odendael is zijn beloning: ,,De zeventiende keer gaat het nu fout, dat heb ik nog nooit eerder gehad." Ook Conny de Vries hapert even in het kwetsbaar uitgevoerde 'Zeg me dat het niet zo is'. De andere deelnemers staan hun mannetje of vrouwtje. Zij zingen hun liedje met bravoure of juist heel ingetogen, net wat de song vraagt.