Zo ziet het nieuwe gemeentehuis van Son en Breugel eruit: ‘Aangenamer en opener dan voorheen’

,,Die uitstraling past bij de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad”, vertelt burgemeester Gaillard. ,,We willen graag met onze inwoners in gesprek en daar zijn onze ruimtes op ingericht. Het moet meer een gebouw van de gemeenschap zijn. We hebben ruimtes groter gemaakt en meer plekken gecreëerd om met het dorp om de tafel te gaan. Als dat weer mag; we volgen de coronamaatregelen.”

Plek voor winkels

Het gemeentehuis is in anderhalf jaar gerenoveerd én er is een extra vleugel aangebouwd. Bovenin de aanbouw zitten kantoren, eronder is ruimte voor winkels. ,,We willen graag winkels in dit gebied hebben. De HEMA gaat er binnenkort in. De kantoorruimte kan in de toekomst nog omgebouwd worden, zodat er eventueel appartementen kunnen komen. Dat hebben we bewust gedaan: toekomstgericht bouwen”, gaat Gaillard verder.

Daarnaast is het gemeentehuis energieneutraal gemaakt. ,,Het is een gebouw uit de jaren zestig, dus toen we besloten om te verbouwen, wilden we het ook goed aanpakken. Energieneutraal hoort daarbij”, vertelt Gaillard. ,,Alle wanden die naar buiten staan, zijn geïsoleerd, er zit overal driedubbel glas in en we hebben geen gasaansluiting meer in het gebouw. De warmteregulering gaat via warmtepompen. In de afgelopen jaren hebben we weinig groot onderhoud gepleegd, maar nu kunnen we weer veertig jaar vooruit.”

Monumentaal pand

Niet alleen het energieneutraal maken van het gemeentehuis was een klus. Dat geldt ook voor het in stand houden van het monumentale karakter van het pand. ,,De trap moest sowieso in het gebouw blijven staan, net als diverse ornamenten zoals het mozaïek in de raadszaal en de tegels op de vloer”, vertelt Chris Spooren, projectleider bij de gemeente Son en Breugel. ,,Van buiten ziet het gemeentehuis er nog hetzelfde uit, maar van binnen is het helemaal nieuw en verbeterd. De aanbouw en het huidige gebouw zijn echt één geheel nu, de kleurstelling komt overeen en door alle glazen wanden, kijk je recht door het gebouw heen. Het is heel open.”

Spooren is trots op het resultaat: ,,Het gemeentehuis is aangenamer en opener dan voorheen. Er zijn bijvoorbeeld openingen in het dak gemaakt, waardoor er meer daglicht binnen komt. Daarnaast hebben we veel muren vervangen voor glazen wanden. Een transparanter gemeentehuis krijg je niet.”

,,Ik denk dat het nu een aantrekkelijkere plek is om als inwoner naartoe te gaan, maar ook voor werknemers en toekomstige werknemers is het een interessantere plek geworden”, gaat Spooren verder. ,,De open uitstraling en flexplekken hebben echt een upgrade gegeven aan het gebouw en aan het imago van de gemeente.”