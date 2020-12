Zo zoeken rechercheurs naar dader van de aanslag op woning van wijkagent in Best

BEST - Had iemand een rekening te vereffenen met de wijkagent, is het uit de hand gelopen vandalisme of was domweg het verkeerde adres doelwit? De politie houdt rekening met verschillende motieven voor de explosie die de woning van een politieman in Best in de nacht van zaterdag op zondag flink beschadigde. Hij was aan het werk, maar zijn vrouw en twee kinderen sliepen.