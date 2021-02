Zoals elk jaar ’t Klompengatse carnavalsontbijt, maar nu thuisbezorgd

Het idee komt van horeca-ondernemer Brian Vriens. Hij is sinds juli vorig jaar kersvers eigenaar van grand-café De Bank in Best. Vriens bedacht om op Valentijnsdag speciale valentijnsboxen in Best uit te geven. ,,Nu de horeca dicht is, moet ik creatief ondernemen”, vertelt Vriens, die naast De Bank meerdere horecazaken en een horeca-uitzendbureau in Best heeft. Normaal gesproken organiseert hij tijdens carnaval de Tent van Best. Maar ook dat feest, gaat dit jaar niet door.