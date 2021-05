Zoektocht naar nieuw bestuur centrummanagement Best: ‘Als het niet lukt, wordt de stichting opgeheven’

BEST - De toekomst van centrummanagement in Best staat op losse schroeven. Wanneer het niet lukt een nieuw bestuur te formeren, moet de stichting worden opgeheven.

Dat schrijft het Bestse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Daarin wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen rondom centrummanagement. Het voltallige bestuur kondigde onlangs aan per 1 juli op te stappen vanwege ervaren ‘onbegrip en wantrouwen’ vanuit het gemeentehuis.

Zo wordt de gemeente Best verweten ‘onduidelijk’ te zijn over een mogelijke uitbreiding van het werkgebied. Daarnaast werden de bestuursleden naar eigen zeggen onaangenaam verrast door de opmerking dat ‘de gemeente graag verneemt wat er met het ruime jaarbudget gebeurt’. Volgens hen nemen de jaarlijkse kosten juist jaarlijks toe.

Huidige bestuur op non-actief

Quote ,,Als nieuwe bestuur­ders naar voren treden, kan het huidig bestuur de stichting overdragen. Zo niet, dan zal de stichting moeten worden opgeheven College van B en W Het college stelt nu in de brief aan de raad dat Best ‘blijft staan voor de publieke opgave om ons winkelgebied te versterken en te ondersteunen bij het vormen van het collectief van belanghebbenden’. Het college zegt weliswaar geen ‘verantwoordelijkheid te nemen’ voor de vorming van een nieuw bestuur, maar wel te zullen helpen bij de zoektocht naar opvolgers.

,,Dat betekent feitelijk dat het huidig bestuur op non-actief komt te staan voor de periode dat de gemeente assisteert bij de zoektocht naar een nieuw bestuur", staat er te lezen. ,,Als nieuwe bestuurders naar voren treden, kan het huidig bestuur de stichting overdragen. Als er geen vervangers naar voren treden voor het vormen van een nieuw bestuur, zal de stichting moeten worden opgeheven.”

Wat dat laatste voor gevolgen zou hebben, is onduidelijk. Het college stelt in dat geval met ‘een voorstel voor een vervolg’ te zullen komen, wat dan moet worden afgestemd met ondernemers. Het college maakte eerder al duidelijk dat het bereid is om eventueel tijdelijk zaken over te nemen. ,,Het gaat om de materialen, de begroting en de Best Bijzonderbonnen om in een eventueel vervolg aan een nieuwe bestuur te kunnen overdragen.”

Geen centrummanager

Centrummanagement Best bestaat sinds 2010 en heeft een jaarbudget van zo’n 87.500 euro, afkomstig uit geheven reclamebelasting, subsidie van de gemeente en een verrekening van precariorechten. Het geld wordt onder meer gebruikt voor groen en versieringen in het centrum en het ondersteunen van evenementen en activiteiten.

Sinds september zit de stichting zonder echte centrummanager zit, nadat Ruud de Bruin na tien jaar stopte. Volgens het vertrekkende bestuur is het vinden van een vrijwilliger voor die rol moeilijk. Volgens de gemeente Best is het ‘binnen de huidige geldstromen’ echter mogelijk om iemand aan te stellen voor 16 uur in de week.