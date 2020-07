Zomerserie: ‘Sint-Oedenrode haalt de krant met Stedenspel om nooit te vergeten

SERIE Toen we de krant haaldenSINT-OEDENRODE - Veertig jaar geleden haalde Sint-Oedenrode de landelijke media. Vier miljoen kijkers zagen via een live-uitzending, hoe Rooi het NCRV-stedenspel won.

Het is opnieuw spannend, als de toenmalige spelers terugkijken naar de video-opnamen. In zijn glazen hokje antwoordt ‘denker’ Cor van Nuland rap op de vraag naar het gemiddelde Nederlandse frisdrankgebruik: 59,9 liter persoon. De Bijbelse vraag mist hij. Maar ‘sporter’ voetballer Ton van den Heuvel scoort een goal en de denker mag door. Het Rooise gejuich overstemt presentator Dick Passchier. Ook als het lukt om een olifant van 375 kilo omhoog te trekken. En weer als korfbalster Riky Schepens dertig boeken richting vanger gooit die, balancerend op een vlot, erin slaagt om ze te stapelen.

Het is hilarisch om de ‘kikker’, ‘slak’ en ‘kangoeroe’ in estafette te zien huppen en schuiven. Of de elf personen die zich mét vakantie-uitrusting in een ‘lelijk eendje’ proppen. Helaas, geklopt door Goes. Maar de jury oordeelt dat Goes een foutje maakte en dat kost strafseconden. Dus wint Rooi weer. Cor Leijtens: ,,Het is ondenkbaar dat dergelijke spelletjes tegenwoordig nog op televisie komen. En toch, veertig jaar geleden was het machtig.”

Overwinningsbeker

De denktank in het Rooise gemeentehuis had een groot aandeel in de overwinningsbeker. Marius Wijnakker zat bij het onderdeel wetenschap en techniek en hij weet het nog precies: ,,Er lag een twintigdelige encyclopedie voor me toen er een ruimtevraag passeerde over de lancering van een Surinaamse raket. En verdomd: het antwoord stond op een van de eerste pagina’s. Zonder internet communiceerden we telefonisch met een grote achterban.”

De overwinning begon in 1979. Tot verrassing van de gemeenteraad deelde burgemeester Ger van Oerle mee dat Rooi geselecteerd was voor het NCRV-stedenspel 55. Het zou een speelse confrontatie worden maar de werkelijkheid was bloedserieus. Organisator Frans De Baay: ,,Dit stedenspel was een prachtige constructie: sporters en denkers, afhankelijk van elkaars kwaliteiten, vochten samen voor de overwinning.”

Captain Wim Ooijen en trainer Cor Leijtens selecteerden hun sporters streng uit Rooise verenigingen. Ze kozen zes mannen en zes vrouwen met teamgeest, winnaarsmentaliteit, een immense conditie en behendigheid. Geert van de Wetering: ,,We trainden ons lam en hadden één doel: spektakel en gas erop!”

De eerste confrontatie, in oktober 1979 tegen Kampen, won Rooi met 33 punten. Genoeg voor de finale tegen Goes in mei 1980. Individueel denker Van Nuland las elke dag vier landelijke kranten en sporters raakten nog meer gedreven. Elf touringcars reden met de supportersschare naar de Rijnhal in Arnhem. En wat ze hoopten, gebeurde. In de laatste minuten haalden denkers uit Rooi en Goes alles uit de kast, met als einduitslag: 31 tegen 24 punten. De beker was voor Rooi.

Cor Leijtens: ,,We merkten in de Rijnhal niet hoe Rooi meeleefde. Maar toen we op de Markt uitstapten stond deze zwart van het volk en we vierden feest tot ’s morgens vroeg. Om nooit te vergeten.”

Volledig scherm Rooi Stedenspel Captain Wim Ooijen met de overwinningsbeker © Wim Ooijen