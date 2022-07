Zonde om hun mooie tuin niet te delen, vinden Toon en Maria van de Wiel uit Best

ZOMERSERIE BEST - Met zo’n zestienhonderd verschillende soorten planten heeft Maria van de Wiel uit Best de afgelopen decennia haar tuin aangekleed. En iedereen mag komen kijken bij Tuin Meulenwiel, graag zelfs.

In de voortuin van de nieuwe groene toegangspoort in buurtschap De Vleut in Best, verborgen achter een schitterend aangelegde bloemenmuur aan de Broekdijk 9a, ligt de verborgen parel, landschapstuin Meulenwiel.

,,Zo’n 53 jaar geleden zijn we hier komen wonen’’, vertelt Maria van de Wiel (75). ,,Mijn man Toon (78) en ik kregen deze grond om er een woonhuis op te bouwen.’’

De grond lag anderhalve meter lager dan de weg en was een groot weiland’’, zegt Toon. ,,Maar eerst heb ik de grond om het huis op te bouwen opgehoogd. Ik was grondwerker. Maria zorgde voor het huis en het gezin. Zij was altijd al een bezige bij en hield veel van natuur en tuinieren.’’

Beplantingsplannen

Dus zo’n veertig jaar gelden besloten ze om achter het huis een grote vijver en een siertuin aan te leggen. Dat was de start van een hobby die zich in de jaren daarna uitbreidde. ,,Ik maakte beplantingsplannen om alles wat ik aanplantte in de gaten te kunnen houden’’, gaat Maria verder. ,,Telkens kwam er weer een stukje bij. Inmiddels staan er zo’n zestienhonderd soorten.’’

Maria vindt het lastig om mooie dingen weg te gooien, dus heeft ze van alles verwerkt in de tuin. ,,Ook de stenen en tegels die Toon heeft bewaard tijdens zijn werk als grondwerker kregen een mooie bestemming’’, zegt Maria met een lach. ,,Twintig jaar geleden hebben we, voor aan de weg, daarmee een mooie bloemenwal aangelegd en beplant met allerlei rotsplanten.’’

Daarna legde de moestuin het af tegen nieuwe tuinideeën en ontwerpen, evenals de wei met kleinvee. Er ontstond een tuin van 3000 vierkante meter met mooie wandelpaadjes en heel veel plekjes om van te genieten. ,,Hoe zonde om die voor jezelf te houden’’, zegt Maria. ,,Zo ontstond het idee van Tuin Meulenwiel.’’

Dat idee sloeg zo goed aan dat de tuin nu wekelijks op donderdag en een keer per maand op zaterdag te bezoeken is. Op afspraak zelfs voor groepen. ,,Het is veel werk allemaal, maar Toon en ik doen het met plezier’’, aldus Maria. ,,Wel geholpen door enkele vrijwilligers, zodat we zelf af en toe ook even tijd hebben voor ons eigen vrijwilligerswerk voor de kerk.’’

Ondertussen schuiven bezoekers Lenie Rijkers en André Verweij aan tafel voor een kopje koffie. ,,Het is een prachtige tuin’’, zegt Lenie. ,,Zo mooi en er is altijd wel weer iets anders wat in bloei staat. Ik kom hier vaak, maar voor André is het de eerste keer. Je wordt hier zó gastvrij ontvangen en ik sta versteld van de plantenkennis van Maria.’’

,,De loop is er na corona een helaas beetje uit’’, voegt Maria toe, ,,maar ik hoop dat de mensen door dit stukje in de krant weer weten dat ze elke week welkom zijn. Het is zonde om dit voor onszelf te houden. We voelen ons bevoorrecht op zo’n prachtige plek te wonen.’’

Volledig scherm Toon en Maria van de Wiel bij hun tuin in Best. © Kees Martens/DCI Media