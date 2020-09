‘Zonnedak’ met 352 panelen in buitengebied van Best

BEST - In het buitengebied van Best is een 'zonnedak’ in aanbouw. Het gaat om een project waarin particulieren een aandeel kunnen kopen.

De in totaal 352 panelen komen te liggen op een loods aan de Hagelaarweg, in het buurtschap Aarle. De graafwerkzaamheden voor de elektriciteitskabels zijn inmiddels in volle gang. ,,In de afgelopen maanden hebben zich al een groot aantal deelnemers gemeld die mee willen doen”, stelt initiatiefnemer Best Energie. ,,Maar er zijn nog panelen beschikbaar.”

Vrijstelling energiebelasting

Best Energie is ontstaan uit de energiecoöperatie Best Duurzaam en houdt zich bezig met investeringsprojecten. Het 'zonnedakproject’ is de eerste activiteit van de club, die samen op blijft trekken met Best Duurzaam. Het project aan de Hagelaarsweg maakt gebruik van de zogenoemde PostCodeRoos-regeling. Deelnemers krijgen daarbinnen vijftien jaar lang vrijstelling van de energiebelasting op zonne- of windenergie die ze gezamenlijk opwekken. De regeling is in het leven geroepen door de landelijke overheid.

Op donderdag 17 september is er van 20.00 uur tot 21.30 uur een informatieavond over het project in Cultuurspoor aan het Raadhuisplein in Best. Meer informatie en aanmelden: best-energie.nl.