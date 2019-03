Zonnepanelen vliegen in brand op nieuwbouwwoning in Sint-Oedenrode

Politie stopt drukbezoch­te automee­ting in Den Bosch, bijeen­komst in Son gestaakt na ongeluk

12:10 DEN BOSCH/SON - De politie heeft zaterdagavond op meerdere plaatsen in Den Bosch automeetings afgelast. Er kwamen veel mensen op af, maar er was geen vergunning voor aangevraagd. Ook een meeting op Ekkersrijt in Son stopte vroegtijdig, op last van de organisatie zelf. Vlakbij gebeurde een ongeluk, mogelijk tijdens een race tussen twee auto's van de meeting.