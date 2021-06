Zonweringbedrijf Verano uit Best koopt branchegenoot uit Noorwegen

BEST - Verano heeft het Noorse bedrijf Scandic Markiser AS overgenomen. Dat maakte de specialist in zonwering en raamdecoratie uit Best deze week bekend.

Via de overname wil Verano haar activiteiten in Noorwegen uitbreiden, schrijft het bedrijf in een persbericht. Scandic Markiser AS is gevestigd in Hunndalen en is een van de marktleiders in Noorwegen op het gebied van zonwering.

Er zullen geen ontslagen vallen in Noorwegen, belooft Verano: zowel het management als alle medewerkers mogen aanblijven. Het Noorse bedrijf blijft onder zijn eigen naam actief. Scandic Markiser AS werd in 1995 opgericht. In 2020 had het bedrijf een omzet van zo’n 18 miljoen euro.

Verano werd in 2002 opgericht. Sindsdien is het bedrijf gegroeid naar zeven vestigingen in Nederland en het buitenland. Er werken ruim 500 mensen voor het bedrijf uit Best.

,,Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, schrijft Frank Pulles, directeur en eigenaar van Verano. ,,Zowel Scandic Markiser AS als wij geloven sterk dat wij samen meer kunnen bereiken door krachten, ervaring en kennis te bundelen.” Hoeveel geld gemoeid is met de overname, maakte Verano niet bekend.