‘Zoomen’ met het gemeentehuis, vanuit het klaslokaal

Vlag kan uit bij vakantie­par­ken en campings, veel reserverin­gen nu het buitenland geen optie is

25 maart REGIO - Dat vakantiereizen naar het buitenland tot half mei ‘not done’ is , is voor velen een domper. Maar bij de campings en vakantieparken in de regio gaat de vlag uit want de zonvakantie wordt massaal ingeruild voor een meivakantie in Nederland. ‘De reserveringen stromen binnen.’