Zoon verward op straat, ouders uit Best wanhopig

Geen schot in verplaat­sing zendmast Best

12 april BEST - De bezwarencommissie van de gemeente Best adviseerde het college van B en W in december om de vergunning voor het verplaatsen van de zendmast in de nieuwe wijk Steegsche Velden níet in te trekken. Een aantal maanden verder staat de zendmast echter nog steeds op de huidige plek.