Zorg om branden bij zonnepanelen

SINT-OEDENRODE - Zonnepanelen die in het dak worden verwerkt, zogenoemde indaksystemen, leiden vaker tot brand dan reguliere panelen bovenop de dakpannen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO dat is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De daken van de twee woningen aan de Thorbeckestraat zijn met zeil afgedekt. Voor de gevels liggen nog de restanten van de brand die zondagmiddag woedde. Het vuur, dat ontstond bij de zonnepanelen op het dak van de hoekwoning, heeft flinke schade aangericht. Bewoonster Tamarah Sluijter logeert tijdelijk bij haar vriendin. ,,Waar precies de oorzaak ligt, weet ik nog niet”, vertelt ze. ,,Mensen in onze straat hebben gezien dat de brand bij de zonnepanelen begon, meer weten we niet. We moeten afwachten.”

Woningbouwcorporatie Woonmeij benadrukt dat het onderzoek nog gaande is. Alle woningen in de buurt, die vergelijkbare zonnepanelen hebben, zijn bezocht en de bewoners zijn geïnformeerd. Volgens Woonmei is er ‘op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie bij dergelijke huurwoningen van Woonmeij’. ,,Als er duidelijkheid is over de oorzaak, buigen we ons over eventuele vervolgstappen.”

Gebreken

Het is niet de eerste keer dat brand ontstaat bij zonnepanelen. Deskundigen legden eerder al de vinger op de zere plek in een onderzoek van RTL-Nieuws. ,,Er zijn goede installaties, het kan best veilig, maar wij constateren bij onze inspecties vaak fouten”, zegt Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel & Partners, dat risico-inspecties uitvoert voor bedrijven en woningcorporaties in heel Nederland. ,,Het zijn vaak heel zichtbare gebreken: kabels die niet in kabelgoten liggen, een ondeugdelijke doorvoer van kabels die kan leiden tot beschadigingen, omvormers op ongelukkige plekken.”

Met name bij de zogenoemde indak-systemen, zoals die ook in de Thorbeckestraat in Rooi zijn aangelegd, gaat het verhoudingsgewijs vaak mis. De zonnepanelen liggen dan niet óp de pannen, maar zijn in het dak geïntegreerd. Een onderzoek van TNO, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bevestigt dat brand relatief het vaakst voorkomt bij indaksystemen. ,,Daar hebben we zeker zorgen over”, zegt Jaap Baarsma van Holland Solar, de branche-organisatie van de zonne-energiesector. ,,In een publiciteitscampagne gaan we ons daar zeker op richten.”

Vooral bij nieuwbouw wordt vaak voor indaksystemen gekozen. Baarsma: ,,De panelen zelf worden dan meegenomen in de bouwstroom, niet altijd met niet ter zake kundig personeel, en pas later aangesloten door een electrotechnisch installateur. Daar verdient aandacht.”

Volgens Burghgraef wijst op het gebrek aan ventilatie bij indaksystemen. ,,Die panelen kunnen aan de achterzijde 85 tot 90 graden worden en liggen dicht bij dakbeschot en isolatie. Daar moet een zekere luchtwerveling blijven. Daar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan.”

Verhoudingen

In 2018 werden in Nederland 200.000 daken van zonnepanelen voorzien. In het RVO-onderzoek zijn vijftien branden onderzocht. Baarsma: ,,Dat zegt iets over de verhoudingen, maar elke brand is er een teveel.”