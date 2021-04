Zorgcentrum Odendael kleurt heel even oranje

Joke Claassens (70) likt haar vingers af. Tompoucen zijn niet de meest makkelijke lekkernijen om te eten. ,,Maar wel lekker”, glundert ze. Met haar koffiemaatje Sjaan Aarts kwam ze gisterochtend al vroeg vanuit haar kamer in Zorgcentrum Odendael in Sint-Oedenrode naar de grote zaal. Om Koningsdag te vieren. ,,Elke morgen drinken we hier koffie maar we krijgen er niet altijd tompoucen bij”, lacht ze.

De meeste bewoners van Zorgcentrum Odendael verorberen hun tompoeuceop de eigen afdeling. ,,Dat is minder gezellig”, vindt Aarts. ,,Aanwonenden mogen vanwege de beperkende coronamaatregelen niet in de grote zaal komen en bewoners kunnen of willen niet naar beneden komen.”

350 stuks rondbrengen

Peter de Koning, voorzitter van de Oranjevereniging in Sint-Oedenrode, heeft 350 tompoucen besteld. Samen met Hans Hoppenbrouwers gaat hij bewoners van zorgcentra verrassen.

,,Vorig jaar konden we niets leuks organiseren. Senioren moesten het afgelopen jaar veel thuisblijven en konden lange tijd geen bezoek ontvangen. Ook meedoen aan activiteiten zat er niet in. En toch hebben ze dat met z’n allen geweldig gedaan. Dat willen we belonen met oranje gebak.”

Geen druk programma zoals altijd

Volgens assistent-manager Mariëlle Duffhuis heeft Odendael andere jaren een druk programma op Koningsdag. ,,Dan zat de zaal ’s ochtends al vol met koffiedrinkende bewoners en speelde een Rooise kapel het Wilhelmus.” Ze vervolgt: ,,’s Middags hadden we hier een koningsbrunch waar altijd veel belangstelling voor was. Daarna werd er gekaart door tachtig tot honderd liefhebbers. Wie niet wilde kaarten kon meedoen aan andere activiteiten. De afsluiting ’s avonds met een diner werd ook altijd goed bezocht. Nu is dat helaas niet mogelijk. Maar vanmiddag zetten we in de zaal de televisie aan. Bewoners kunnen via Omroep Brabant samen kijken hoe Koning Willem Alexander zijn verjaardag viert in Eindhoven.”