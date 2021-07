Zorgen, wensen en blijheid over nieuwe sporthal De Bongerd

Zorgen heeft hij niet over de nieuwbouw van De Bongerd in Breugel. ,,Maar ik heb wel wensen. Mijn grootste wens is dat er tijdens de nieuwbouw vervangende ruimte komt waar ik ‘mijn’ clubjes en verenigingen onder kan brengen. Clubjes moeten in die tijd niet uit elkaar vallen”, vertelt de gepassioneerde uitbater van De Bongerd.

Quote We hopen wel dat de gemeente heeft geleerd van wat er mis is gegaan bij de nieuwe sporthal De Landing Angelique Kouwelaar-Lemm , Badmintonclub Scarabee Martony Gevers is trots dat hij in de acht jaar dat hij in De Bongerd actief is zoveel clubs heeft leren kennen en ook hun wensen kent. ,,Ze moeten hun ding kunnen blijven doen. Op de manier die voor hen vertrouwd voelt. Ik wil tijdens de nieuwbouw op een andere locatie hun gastheer blijven en straks mijn bijdrage leveren aan de opstart van de nieuwe De Bongerd. Samen met Jacqueline Kuipers, beheerder van De Bongerd. We zijn al acht jaar een gouden duo. Die samenwerking moet in tact blijven”, vindt hij.

De gemeenteraad in Son en Breugel besloot in februari tot nieuwbouw van De Bongerd. De raadsleden praten vanavond over het beschikbaar stellen van het budget wat daarvoor nodig is. Gebruikers van De Bongerd denken al in kansen en mogelijkheden. Freddy Weber van Boksschool Xofhleer-Weber: ,,We kampen nu met ruimtegebrek en wijken geregeld uit naar buiten. Nu we ook gaan starten met krav maga (zelfverdedigingssport, red.) is extra ruimte meer dan welkom. We hebben onze wensen kenbaar mogen maken en een eerste concept ziet er voor ons veelbelovend uit.”

Vestzaktheater is mogelijke optie als vervangende ruimte

Als de Boksschool meer ruimte heeft kunnen ze volgens Weber activiteiten organiseren op landelijk niveau en daarmee ook Son en Breugel meer op de kaart zetten. Zorgen over de nieuwbouw zijn er ook. Weber: ,,Eerder liet de gemeente weten dat het niet vanzelfsprekend is dat zij vervangende ruimte tijdens de bouw gaan zoeken. In de wandelgangen hoor ik dat het Vestzaktheater een mogelijke optie is. We gaan het zien.”

Angelique Kouwelaar-Lemm van Badmintonclub Scarabee laat weten dat in juni naar hun wensen is gevraagd. ,,Men is op de hoogte van de eisen van NOC*NSF en Badminton Nederland. We hopen wel dat de gemeente heeft geleerd van wat er mis is gegaan bij de nieuwe sporthal De Landing.” Het heeft Kouwelaar-Lemm wel verrast dat de wethouder vindt dat het een gezamenlijke verantwoording is om vervangende ruimte tijdens de sloop en bouw te vinden en vraagt zich af hoe de gemeente dat voor zich ziet.

Ook eigenaar van de Taekwon-do vereniging Carlo van de Braak hoopt dat er straks geen gebreken zijn met de nieuwe sporthal net zoals in De Landing. Volgens Van de Braak is De Bongerd wel toe aan vernieuwing. ,,Met de huidige vloer zijn al jaren problemen, dat is hopelijk straks opgelost.” Van de Braak is wel bang dat de huur straks omhoog gaat en is benieuwd waar gesport kan worden tijdens de verbouwing.

Vraag komt te vroeg

Wethouder Jos de Bruin vindt de vraag over tijdelijk onderdak nog te vroeg. ,,Eerst maar eens zorgen dat er een goedgekeurd voorstel ligt.” De sloop van De Bongerd start naar verwachting in januari 2023 en de oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor maart 2024.