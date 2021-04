Zorgwoning in Son? Eerst zien, dan geloven!

,,Rick hoort tussen gelijkgestemden en leeftijdsgenoten te wonen. Als straks zijn broers niet meer thuis wonen, is het niet goed dat hij met zijn ‘oude’ ouders in het ouderlijk huis woont. Met een beetje begeleiding hoort hij op eigen benen te gaan staan’’, zegt moeder Corine van den Heuvel over Rick, haar zoon met het syndroom van Down.

Het gezin trof al meer dan tien jaar geleden voorbereidingen om Rick op een wachtlijst te zetten voor ‘wonen met zorg’ in zijn eigen dorp Son en Breugel.

Op jezelf gaan wonen

Het koffiezetapparaat was door Rick al bijna gekocht, want dat hoort erbij als je ‘op jezelf gaat wonen’. Het enthousiasme is door de jaren heen weggeëbd. Het duurt veel te lang voor de woningen voor de doelgroep jongeren die zorg nodig hebben gerealiseerd is. Voor Rick is het niet meer te overzien. Hij woont nog altijd thuis.

Rick is niet de enige lang wachtende voor deze manier van wonen met zorg. Veel ouders en jongeren durven nauwelijks te geloven dat er nu besloten is dat er woonunits komen voor jongeren die 12 tot 24 uurs-zorg nodig hebben. Sommigen staan al meer dan 10 jaar op de wachtlijst voor een dergelijke zorg- en wooncombinatie.

Ondanks dat deze week in de raadscommissievergadering werd besloten dat aan de Ruysdaelstraat 20 woonunits voor jongeren met zorg gebouwd gaan worden, blijven ouders argwanend omdat eerdere pogingen van de gemeente Son en Breugel strandden. Er zijn vaker locaties genoemd, maar nooit kwam het ervan.

Quote Onze Nick (22) wil zo graag de volgende stap zetten om uit huis te gaan moeder Nena Bolk

Ook Peter (61) en Nena (63) Bolk durven de vlag nog niet uit te hangen: ,,Onze Nick (22) wil zo graag de volgende stap zetten om uit huis te gaan. Hij zal door zijn licht verstandelijke beperking levenslang begeleiding nodig hebben .” Nick kan best veel zelf, maar heeft ook in veel dagelijkse zaken sturing en begeleiding nodig. Zijn broer is 27 en zoekt zijn eigen weg om een woning te vinden. Het echtpaar Bolk wil graag dat het ook voor Nick goed geregeld is: ,,Wij hebben niet het eeuwige leven. Je wil dat je kind op een goede plek terecht komt. In een omgeving waar hij zijn sociale contacten en werk heeft.”

Op loop- en fietsafstand mantelzorgen

Dat deze jongeren in Son en Breugel een plek moeten krijgen en niet elders in de regio vertelde ook Maaike van Kempen van Stichting Doorpakken tijdens het inspreken in de commissievergadering: ,,Ouders kunnen dan op loop- en fietsafstand de mantelzorg bieden die hun kind nodig heeft. Daarnaast hebben de jongeren hier hun vrienden, hun werk of dagbesteding waar ze dan zelf naar toe kunnen gaan.”

De ouders van Nick hebben Nick verteld dat nu eindelijk ‘zijn’ woning in zicht is: ,,Maar we hopen echt dat dit niet weer een teleurstelling voor hem gaat worden.” De ouders van Rick hebben het nieuws nog even niet gedeeld met hun zoon. Eerst zien, dan geloven.