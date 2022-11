Zoveel te melden over Best, dat Kees en Henk nu het vijfde boek uitbrengen

BEST - Herinnering, herkenning, dat laatste soms heel letterlijk omdat je zelf op een van de foto’s staat. Daarom gaat het boek Best bekeken , gemaakt door twee echte Bestenaren, vlot over de toonbank.

Henk van den Brink en Kees van den Biggelaar zaten, vaste prik, zo’n twee jaar lang elke dinsdag drie uur bij elkaar om eraan te werken. En los van elkaar waren ze er natuurlijk ook nog mee bezig. Het is het vijfde boek in een serie over de voornamelijk recente geschiedenis van Best. ,,In tegenstelling tot de andere vier boeken is ‘Best bekeken’ echt een fotokijk-boek geworden. Voornamelijk foto’s en bijschriften dus” vertelt Van den Biggelaar.

Van den Brink was leraar Nederlands en heeft 25 jaar lang een genealogisch tijdschrift uitgegeven. Van den Biggelaar maakte als ambtenaar bij de gemeente Best gigantisch veel foto’s van locaties die veranderden omdat er flats gebouwd of wegen aangelegd werden. ,,En los daarvan heb ik ook nog heel veel oude prentbriefkaarten verzameld en altijd aantekeningen gemaakt. Een kast vol”, voegt hij eraan toe.

Vijf boeken over Best

Valt er zoveel te melden over Best dat er vijf boeken mee te vullen zijn? Daar twijfelen beide auteurs geen moment over. Van den Brink: ,,Och jee. Het eerste boek uit de serie kwam destijds uit omdat de Rabobank honderd jaar bestond en daar heb ik via een klankbordgroep aan meegewerkt. Daarna bleek dat er ontzettend veel materiaal op de plank was blijven liggen over allerlei onderwerpen. Oude straatnamen, verenigingen, winkelpanden, mensen, ga zo maar door.”

Genoeg materiaal dus. De 22 hoofdstukken in dit boek ontstonden door het bekijken van oude foto’s en prentbriefkaarten. ,,Dan zien we iets of iemand op zo’n foto staan en dan gaan we daar meer informatie over verzamelen. Je kent eigenlijk altijd wel iemand die weer iemand anders kent die er iets over kan vertellen.

,,Al kijkend en sparrend bepalen we samen de onderwerpen. Een kleine greep eruit: muziekgezelschappen, oude beroepen, klassenfoto’s, oude bedrijven. En nóg hebben we onderwerpen over.”

Gevoelens van nostalgie

De herkenbaarheid verklaart het succes van het boek. ,,Mensen zien zichzelf terug op een foto. Ze herkennen situaties van vroeger, ook vanuit het recente verleden. Soms krijgen we ook wel commentaar hoor. Dat mensen vinden dat er iets anders in had gemoeten: zij zelf bijvoorbeeld. Maar wij weten natuurlijk niet alles.” Ze roemen de samenwerking met erfgoedvereniging Dye van Best en Stichting Geschiedenis Best. ,,Heel professioneel.”

Quote Over tien tot twintig jaar moet iemand maar deel zes gaan schrijven. Kees van den Biggelaar, Co-auteur ‘Best bekeken’

Nu het boek klaar is, eindigt de samenwerking tussen beide schrijvers ook. ,,We zullen elkaar wel missen natuurlijk” grinnikt Van den Brink. Dus geen boek zes? “Ja, ik word 88 binnenkort. En zo’n boek schrijven kost toch gauw zo’n tweeënhalf . Over een jaar of tien, twintig moet iemand maar een boek schrijven over hoe het NU is”, vult Van den Biggelaar aan.

In november kan het boek worden gekocht op vrijdag en zaterdag in de bibliotheek. En op zaterdag ook in de heemkamer van Dye van Best (achteringang Prinsenhof).