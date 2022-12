Zwaar illegaal vuurwerk gevonden in garagebox in Son en Breugel, buurtbewoners moeten wegblijven bij ramen

Leerlingen­ver­voer blijft probleem in Best; klankbord­groep van ouders stapt op uit frustratie

BEST - De problemen met het leerlingenvervoer in Best blijven maar voortduren. ,,We hebben onvoldoende vertrouwen in de gemeente en vervoerder dat de kwestie professioneel wordt opgelost’', stelt de klankbordgroep van ouders, die nu uit frustratie is opgestapt.

25 november