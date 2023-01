15.000 euro schade door vuurwerk in Boxtel: ‘Meer maatregelen hebben geen zin’

Huis en Haard Jasper en Linda wonen in een prachtig voorbeeld van de Amsterdam­se School-stijl

BOXTEL - Villa Nimrod aan de Clarissenstraat in Boxtel. Gebouwd in 1927 mag je de villa gerust een Amsterdamse School-pareltje noemen. ,,Er is ongelooflijk veel tijd, liefde en geld in dit huis gestoken”, vertelt bewoner Jasper Snijders.

9 januari