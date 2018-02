Alweer sessie achter gesloten deuren op raadsagenda Best

BEST - Het zal de elfde keer worden. Als de gemeenteraad van Best maandagavond akkoord is dat een deel van de sessie achter gesloten deuren plaatsvindt, heeft ze een carnavalsjubileum gehaald. Deze raadsperiode is al tien keer eerder vergaderd zonder dat publiek of media welkom waren.

Vergaderen achter gesloten deuren, gemeenteraden doen het steeds vaker. In Best gebeurt het opvallend vaak. Daar wordt maandagavond, als de raad ermee instemt, voor de elfde keer deze raadsperiode in beslotenheid gepraat. Dit keer om een eerder doorlopen bestemmingsplanprocedure te evalueren. Maar waarom zonder publiek? Er bestaat toch zoiets als openbaar bestuur?

Er worden maandagavond geen besluiten genomen, verzekert een gemeentewoordvoerder. ,,De raad wil bepalen hoe voortaan om te gaan met dit soort interne trajecten", is de enige verklaring om dit keer te kiezen voor beslotenheid. Eerder besprak de raad van Best achter gesloten deuren onder meer het miljoenenverlies door grondaankopen. Ook over burgemeester Van Aert die zich niet als inwoner van Best had ingeschreven en twee wethouders die een liefdesaffaire kregen werd gepraat zonder media en ander publiek.

De verklaringen voor die keuze waren divers. De te delen informatie werd gedeeld werd gezien als privé-aangelegenheid, of de gemeente wil projectontwikkelaars niet wijzer maken dan ze zijn. Alle valide redenen, maar er is ook heel wat tegen in te brengen. Zo ging het in het geval van Van Aert over iemand in een openbare functie, van wie wordt betwijfeld of hij zich aan de wet houdt. Moet het afleggen van verantwoording daarover niet júist in het openbaar? En hebben de inwoners van Best geen recht om te weten hoeveel belastinggeld verloren is gegaan bij de grondaankopen voor Aarle?

Niets geheims

Voor maandagavond zien meerdere raadsleden op basis van de verstrekte informatie de noodzaak van beslotenheid niet in. Aangezien de raad met beslotenheid moet instemmen, is het dus nog maar de vraag of dat dit keer gebeurt. ,,Ík zie hier niets geheims aan", reageert VVD-fractievoorzitter Rik Dijkhoff desgevraagd. ,,Mijn voorlopige conclusie is dat er geen besluit is genomen om de sessie besloten te verklaren."

Maar D66-raadslid Pieter Meeuwis vindt in dit geval de beslotenheid wél van belang. De casus die maandagavond voor de evaluatie wordt gebruikt, zorgde indertijd voor veel protesten uit de buurt. Fourage- en bestratingsbedrijf Van Kemenade wilde toen uitbreiden in buurtschap De Vleut. De raad stemde uiteindelijk tegen uitbreiding, maar Van Kemenade kan dat aanvechten. ,,De informatie die we bespreken, kan door de advocaat van het bedrijf tegen ons worden gebruikt", zegt Meeuwis. Zijn betoog wordt ondersteund door Gerard Heetman, oud-directeur van de Nederlandse vereniging voor raadsleden Raadslid.Nu, bevestigt dat een hangende rechtszaak inderdaad een grond kan zijn om in beslotenheid te vergaderen.

Overzicht van bijeenkomsten die in Best de afgelopen raadsperiode (2014-2018) achter gesloten deuren plaatsvonden:

17 november 2014: Besloten raadsavond (vroeger een commissievergadering) op het Heerbeeck College in Best, waarbij raadsleden toelichting krijgen op 'onderwijsontwikkelingen, waaronder passend onderwijs'.

7 december 2015: Besloten raadsvergadering over een schikking van 6 ton die Best treft met een familie aan de Broekstraat in buurtschap Aarle. De gemeente had jarenlang voorkeursrecht op grond van deze familie gevestigd om woonwijk Aarle te kunnen bouwen, maar de wijk werd kleiner en dus was de grond niet meer nodig.

20 juni 2016: De gemeenteraad wordt tijdens een deel van de raadsavond achter gesloten deuren bijgepraat, officieel over de kaderbrief 2017. Daarin wordt het beleid van de gemeente voor het komende jaar uitgestippeld. Waarschijnlijk gaat de bijeenkomst over mogelijke andere juridische claims. Diana van Weert (Gemeentebelangen), Leo Bisschops (Lokaal Best), Rik Dijkhoff (VVD) en Meindert Leutscher (CDA) besluiten niet aan de sessie mee te doen. Geheimhouding wordt niet opgelegd, maar wel gevraagd als een soort van gentleman's agreement. ,,Een beetje geheim is geen geheim", zegt Van Weert.

17 oktober 2016: Besloten raadsvergadering over 'risicoparagraaf dossier grondaankopen'. Hierin is waarschijnlijk gesproken over de risico's die de Best loopt, omdat de gemeente grond heeft aangekocht voor woonwijk Aarle. Er is dan sprake dat Aarle geen tweeduizend, maar duizend woningen groot wordt, met alle financiële gevolgen van dien.

14 november 2016: Besloten raadsvergadering over afspraken met andere gemeenten over bedrijventerreinen in het stedelijk gebied Eindhoven en over regionale woningbouwafspraken. Die laatste kunnen grote (financiële) gevolgen hebben voor woonwijk Aarle.

24 april 2017: Wethouder Marc van Schuppen (Best Open, ruimtelijke ordening) praat de raad nog eens bij over de afspraken die de gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven maken over woningbouwplannen.

27 maart 2017: Tijdens een zogeheten seniorenconvent, een bijeenkomst waarin zaken met een vertrouwelijk, politiek gevoelig en urgent karakter achter gesloten deuren worden besproken, mogen fractievoorzitters vragen stellen over de totstandkoming van de liefdesaffaire tussen wethouder Peet van de Loo en Bert van Drunen. Het blijkt dat de verhouding al langer duurde dan de twee eerst hebben doen geloven. Van Drunen vertrekt uit eigener beweging.

26 juni 2017: De raad krijgt achter gesloten deuren een nieuwe update over de woonafspraken binnen de SGE. Ook staat het risico dat de gemeente loopt op de grondexploitatie weer op de agenda.

26 juli 2017: Spoedvergadering op last van de Commissaris van de Koningin over de positie van burgemeester Anton van Aert. Op diens verzoek wordt deze in beslotenheid behandeld. Het is zomerreces, dus niet iedereen is aanwezig. Van Aert blijkt, in tegenstelling tot wat de raad verwachtte, niet in Best te zijn ingeschreven. Hij huurt wel een appartement in de Oranjestraat. Later wordt de geluidsband wel openbaar gemaakt.

30 oktober 2017: De grondexploitatie komt weer ter sprake. Ook deze keer wordt aan raadsleden strikte geheimhouding opgelegd.