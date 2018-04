Antonius in Beweging uit Best noemt zich 'ongeneeslijk katholiek', ook al hoort ze niet meer bij de Rooms-Katholieke Kerk

Leerlingen Heerbeeck College exposeren art & design in 't Boshuys

6 april BEST - Eindexamenleerlingen Art & Design van het Heerbeeck College in Best hielden vrijdagavond 6 april een expositie in brasserie 't Boshuys, tevens de opdrachtgever voor het eindexamen van de havo 5 - en vwo 6-leerlingen.