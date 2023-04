Appelflappen en cadeaus voor belaagde Oekraïense vluchtelingen: ‘Dit is het échte Best’

Samen met hun hondjes zagen Maria en Mari het zwembad verdwijnen: ‘De sloop hebben ze heel netjes gedaan’

VEGHEL - Ze zijn blij dat ‘die ouwe toei’ weg is. Maria Bek en Mari van Nunen, buren en hondenbaasjes in hartje Veghel, volgden de sloop van zwembad en sporthal vier maanden lang op de voet. ,,En nou is het hier één grote zandbak.”