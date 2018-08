Baby-Dump Best verhuist naar Sint-Oedenrode

RECENSIE Hamlet in première in het bulderbos in Best

20 augustus BEST - Shakespeare; dat is doorgaans een hele zit. Zo ook onder de aanvliegroute van Airport Eindhoven, waar we de lokale variant van een bulderbos hebben. De acteurs spelen er geroutineerd op in met uitgesponnen doorspelen of geduldig wachten tot de volgende zin gezegd kan worden.