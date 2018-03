Best gaat voor veel meer AED's

Verkiezingen/analyse VVD kan in Best nog alle kanten op

22 maart BEST - Theoretisch kan het huidige college met VVD, Best Open, PvdA en D66 in Best blijven zitten. Met 12 van de 21 zetels zouden ze een evengrote meerderheid in de gemeenteraad hebben als nu. Maar de kans dat dát gaat gebeuren, is niet heel erg groot.