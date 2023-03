Best koerst af op driehonderd woningen binnen De Boomgaard; mogelijk nog ‘spelen’ met de hoogte

Roger Schmidt over Érick Gutiérrez: ‘Je weet het nooit, ben heel blij dat ik met hem kon werken bij PSV’

Trainer Roger Schmidt van Benfica sprak tijdens zijn vooruitblik op het Champions League-duel met Club Brugge van dinsdagavond ook met de Mexicaanse tv-zender Marca Claro. Gevraagd naar een eventuele hereniging met PSV'er Érick Gutiérrez zei Schmidt niet al te veel over een eventuele toekomst voor hem in Portugal. Wel stak Schmidt niet onder stoelen of banken hem als persoon zeer te waarderen.