Best verliest stationscafé, Geldrop heeft stationsrijschool en in Deurne gaat het goed met de broodjes

Café Knooppunt, befaamd als stationskroeg van Best, sloot gisteren de deuren. Eén troost: vaak komt er ook in de kleine stations links- of rechtsom wel weer nieuw leven. Desnoods via een rijschool, zoals in Geldrop.

Lukas van der Storm

l.vdstorm@ed.nl

BEST/GELDROP/DEURNE

Geen kiosk of broodjeszaak, maar een kroeg op het station. Knooppunt Café was in Best jarenlang een begrip, vooral bij jongeren. Gisteren kwam daaraan na vijftien jaar een einde. De huidige uitbaters willen er weinig over kwijt. Oud-eigenaar Rob Snellen denkt op zijn beurt met weemoed terug. ,,Het doet me wel een beetje pijn. Ik heb er mooie jaren gehad. Jammer dat het zo moet eindigen. Toen ik begon, waren er nog wel acht kroegen in Best. Nu zijn dat er nog twee, op een bevolking van dertigduizend mensen. De jeugd kan eigenlijk nergens meer naartoe."

Bovendien verdwijnt met Knooppunt het laatste beetje reuring uit het toch al donkere, ondergrondse treinstation. Best valt net als veel stations in de grotere dorpen en kleinere steden tussen de wal en het schip valt. De geijkte NS-formules blijven er weg: zo is de welbekende stationskiosk maar op 72 van de ongeveer 400 stations te vinden. Maar met 5.500 in- en uitstappers per dag is Best ook weer te groot om de reiziger met alleen een snoep- en frisdrankautomaat te bedienen. In veel van die grotere dorpen springt een lokale ondernemer in het gat. Zo heeft Oisterwijk een croissanterie en Horst-Sevenum een restauratie met bed and breakfast.

Deurne

In Deurne bestaat stationsrestauratie Daily Deurne nu een jaar of drie. Na een forse opknapbeurt verkoopt eigenaar Henk Schroijen zijn waar nu in een fris, glazen gebouwtje aan de noordkant van het spoor. Met snelle koffie en broodjes voor onderweg, maar ook met een grote lunchtafel en een mini-bibliotheek voor wie minder haast heeft. ,,Er wordt hier een nieuwe wijk tegenover gebouwd. Ook zitten er in Deurne veel bedrijven rondom het station. Die mensen moeten ook lunchen." Toch haalt hij het grootste gedeelte van zijn omzet 'gewoon' van treinreizigers. ,,Dat zijn er toch 5.000 per dag, die hier allemaal langs lopen."

Volledig scherm De stationsrestauratie Daily Deurne in Deurne. © Lukas van der Storm

Een heel ander aantal dan Geldrop, dat de 2.000 niet eens haalt. En dus stond het oude stationsgebouw er jarenlang te verpauperen. Totdat rijschoolhouder Jeroen Versantvoort een ingeving kreeg. ,,Ik kwam er met de trein langs, en zag dat het leeg stond. En waar komt de jeugd zonder rijbewijs? Juist, op het station. Want die moeten met de trein." Het kostte hem wat overredingskracht bij NS en gemeente, maar uiteindelijk stonden alle neuzen dezelfde kant op. ,,De NS is een prettige huurbaas; zij hebben zo regelmatig toezicht op het station." Extra werk geeft het af en toe wel. ,,Je wordt hier ook meteen toiletjuffrouw, mensen willen geld wisselen en vragen of ze hier de folder van de wandelroute over de Strabrechtse Heide kunnen krijgen."