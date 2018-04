Best vraagt inwoners om in panel te zitten

BEST - Inwoners van Best kunnen een dezer dagen een brief van de gemeente op de deurmat zien vallen met daarin een uitnodiging om zitting te nemen in een panel. Dat mag zijn mening geven over tal van lokale zaken.

Ook wordt op 21 april op het Dorpsplein een online buurtplatform gelanceerd, waar vrijwilligers als 'buurtverbinders' een rol spelen. Ook komen er ambassadeurs, die het platform zullen promoten. De bedoeling is dat mensen in Best meer met elkaar in contact komen.

,,Beide projecten vallen onder het project Samen op ons Best ", zegt demissionair wethouder Peet van de Loo (D66, dienstverlening). ,,We willen weten wat er speelt onder de bevolking."

De verwachting is dat zo'n 1200 Bestenaren zich op zullen geven voor het bewonerspanel. ,,Zij kunnen vragen krijgen als: willen we vuurwerk voortaan op een centraal punt in de wijk laten afsteken, of blijft ieder voor zich dat doen? Maar het kan ook over sport gaan", zegt Van de Loo.