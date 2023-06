Best zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

Uitzend­groep wil nog een keer aan tafel over huisves­ting 400 arbeidsmi­gran­ten, maar buurt ziet dat niet zitten

LIEMPDE - Er wordt toch nog een poging ondernomen om de woedende omwonenden aan tafel te krijgen over de huisvesting van 400 arbeidsmigranten in het Liempdse buitengebied. Die zien dat echter niet zitten omdat er officieel bezwaar is gemaakt tegen de plannen. D66 heeft zich inmiddels achter de buurt geschaard en noemt de keuze ‘onbegrijpelijk’.