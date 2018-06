Bestenaar mag per 1 juli tijdelijk meer restafval aanbieden

VIDEO + UPDATE Twee gewonden in wijk in Best bij schietinci­dent aan de Melde, man in ziekenhuis aangehou­den

23:17 BEST - Bij een schietincidenten op de Melde in Best is maandagavond rond 19.15 uur een gewonde gevallen. De man werd aangetroffen voor een woning, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond mocht hij het ziekenhuis verlaten en is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.