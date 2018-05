BestWijzer bestaat tien jaar; 'geen kastje en muur meer'

De misstap die burgemees­ter Van Aert van Best de kop heeft gekost

24 mei BEST - Inwoners van Best mochten meepraten over de profielschets voor de nieuwe burgemeester, die op 5 juni aan de commissaris van de koning wordt overhandigd. Eén ding is duidelijk: oud-burgemeester Anton van Aert keert niet terug, maar de nieuwe burgemeester moet wel verdomd veel op hem lijken.