BestZoo mag uitbreiden

Ook Best wil statiegeld voor PET-flessen en blikjes

5 februari BEST - In navolging van Gemert-Bakel, Venlo, Tilburg en Den Bosch ondersteunt ook Best de Statiegeldalliantie. Dit is een lobbyorganisatie die de Tweede Kamer in maart over de streep wil trekken om statiegeld te gaan heffen op blikjes en petflesjes.