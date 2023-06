Bewolkte dag in Best

MET VIDEO Slachtof­fer steekpar­tij Veghel zwaarge­wond met meerdere messteken, politie zoekt getuigen

VEGHEL - Bij een steekpartij in een Veghelse woning is een man in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt. Agenten vonden het zwaargewonde slachtoffer met meerdere steekwonden buiten op straat. Hij werd spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een 44-jarige verdachte zonder woon- of verblijfplaats werd direct aangehouden in de woning aan de Emmastraat.