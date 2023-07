Bezorgdheid bij voorbijgangers om ‘verlaten’ auto in sloot in Liempde, maar bestuurder is niet gewond

met video + updateLIEMPDE - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag ondersteboven in een sloot in Liempde beland. De plaats van het ongeval lijkt verlaten, terwijl langs de Oude Rijksweg wel een politielint was gespannen. Dat zorgde voor bezorgdheid bij bestuurders die voorbij kwamen rijden. De bestuurder blijkt echter niets te mankeren.