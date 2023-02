Boerderijproducten in de winkel van Tante Kay

BEST - Ze is al gestopt bij de vers speciaalzaak in Den Bosch waar ze jarenlang ervaring opdeed. Volgende maand gaat Boerderijwinkel Tante Kay aan de Mosselaarweg 15 in Best echt open. Eigenaar Kayleigh van Breugel heeft er zichtbaar zin in.

Kayleigh van Breugel (25) woont samen met haar vriend Leon Hazenberg (24) sinds sinds vorig jaar in hun boerderij aan de Mosselaarweg 15 in Best. Twee jonge ondernemers die begin vorig jaar de stap waagden en daar een bedrijf startten met witvleeskalveren.

,,Mijn vriend wilde heel graag een boerenbedrijf beginnen en tja, dan kun je overal in Nederland terecht komen. We hebben geluk dat deze boerderij in Best in de verkoop kwam en zijn samen in het diepe gesprongen”, lacht de jonge ondernemer.

Passie voor de agrarische sector

,,Sinds januari 2022 om precies te zijn. Het is vooral het bedrijf van mijn vriend, maar ik help mee waar dat nodig is. Samen delen we onze passie voor de agrarische sector. Dat moet wel anders heeft een onderneming als deze weinig kans van slagen.”

,,In januari ook ontstond mijn idee om hier een winkel te starten met boerderijproducten voor mensen die, net als ik, passie en betrokkenheid voelen voor de agrarische sector”, vervolgt ze. ,,Daar komt bij dat ik al vanaf mijn vijftiende, met heel veel plezier, heb gewerkt bij een vers-speciaalzaak in Den Bosch. Daar is zeker de kiem gelegd voor de onderneming die ik nu start.”

Dierenartsassistent

,,Werken met mensen en met lekker eten en eerlijke producten vind ik namelijk de mooiste uitdaging die er is”, aldus Van Breugel. ,,Ik ben nu al een paar maanden bezig met de voorbereidingen voor mijn boerderijwinkel. Daarom heb ik de bijbaan opgezegd. Wel werk ik nog drie dagen als dierenartsassistent.”

,,Ruimte is er hier gelukkig voldoende”, vertelt ze verder. ,,De vorige eigenaar had hier eerder een stoffenwinkeltje en gaf ook workshops. Mijn vriend was meteen om en familie en vrienden reageerden enthousiast op mijn idee. Van hen kregen we veel hulp bij de verbouwing en inrichting van de winkelruimte.”

,,Ik heb de tussenliggende tijd vooral benut om me te oriënteren bij andere ondernemers door heel Nederland en bij bedrijven van wie ik producten ga afnemen en verkopen in de winkel. Ook alle regelgeving nam veel tijd in beslag.”

Van Breugel: ,,Het blijft spannend hoe alles bij de opening op 17 en 18 maart gaat uitpakken. Aan mij zal het niet liggen, ik ben trots om deze onderneming te kunnen starten. Ik ben vanaf 17 maart iedere vrijdag en zaterdag open voor bezoekers. Volg ons op facebook, Instagram en kijk op de website, dan weet je precies wanneer en waarvoor je bij ons terecht kunt.”