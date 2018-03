Bouwert Tom Olša uit Best: Scheepje in fles vraagt vooral om tijd en liefde

Best gaat voor veel meer AED's

23 maart BEST - Sinds de oprichting een jaar geleden heeft Stichting Hartslag Best drie hartdefibrillatoren (AED’s) geplaatst op locaties die 24/7 toegankelijk zijn en hebben 35 mensen de reanimatiecursus van de stichting gevolgd. Op korte termijn worden er nog negen AED’s opgehangen in speciale temperatuurkasten. Er zijn twintig van die kasten beschikbaar gesteld door de Hartstichting. Om ervoor te zorgen dat er in heel Best binnen zes minuten een burgerhulpverlener en een AED ter plaatse kunnen zijn, is echter nog veel meer nodig.