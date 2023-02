Beginner of gevorderd, maakt niet uit; bij de Eindhoven Cup is meedoen belangrijker dan winnen

BEST - Honderdtwintig schaakspelers tussen tot zestien jaar traden zondagochtend in Best aan om hun partij te spelen tijdens de Eindhoven Cup. Zowel beginners als gevorderden kwamen aan hun trekken.

,,We hebben vandaag een recordaantal deelnemers. Honderdtwintig om precies te zijn”, zegt Femke Vogels. Samen met Anja Deij zorgt zij ervoor dat zondag alles op rolletjes loopt. ,,We hebben er vanmorgen nog een snel groep voor acht spelers bij moeten maken. Normaal regelt Hub van de Laar dit. Hij is districtsjeugdleider van Schaakvereniging WLC uit Eindhoven. Vandaag kon hij helaas niet.”

Zelf probleemsituaties oplossen

De Eindhoven Cup is een serie jeugdtoernooien in Eindhoven en omgeving en bedoeld voor beginnende tot gevorderde jeugdschakers tot zestien jaar. Je hoeft geen lid te zijn om deel te nemen. Spelen is belangrijker dan winnen en de spelers leren om alle voorkomende probleemsituaties zelf op te lossen.

In elke ruimte is een tafelleider aanwezig, waar ze hun probleem mee kunnen bespreken. Anderen moeten zich afzijdig houden. Na afloop wint de groep met de meeste punten een prijs en iedereen krijgt nog iets leuks mee.

Quote Best is vandaag goed vertegen­woor­digd omdat er in Best al langer schaakles­sen worden aangeboden op de basisscho­len Femke Vogels, Organisatie Eindhoven Cup

,,De Cup bestaat al ruim dertig jaar. Meer dan 5600 jeugdige schakers deden al mee”, lepelt Deij op uit een e-mail van Van de Laar.” ,,Er wordt altijd gezocht waar ruimte is om het toernooi te organiseren. Vaak komen we dan uit op schoolgebouwen,” vertelt Femke Vogels. ,,Maar Kindcentrum Antonius in Best heeft die ruimte ook.”

,,Best is vandaag goed vertegenwoordigd”, gaat Vogels verder. ,,Dat komt omdat er in Best al langer schaaklessen worden aangeboden op de basisscholen. Op Antonius bieden we het aan tijdens de buitenschoolse activiteit(BSA) na schooltijd naast andere activiteiten. Kinderen kunnen dan, tegen een kleine vergoeding, een keer per week deelnemen aan schaaklessen.”

Aan elkaar gewaagd

De deelnemers zijn vandaag ingedeeld in vijftien groepen van acht spelers. Per groep zijn ze qua niveau aan elkaar gewaagd. De leeftijd varieert soms van 9 tot 14 jaar. ,,In groep O zie je vooral beginnende schakers vanaf 4 jaar. Ze spelen al schaak, maar je ziet ze ook wel eens bouwen met hun torens. Maar dat geeft niet”, zegt Deij. ,,Deelnemen is belangrijker. Schaken bevordert het denken. Bovendien leer je ook goed omgaan met teleurstellingen, want verliezen hoort er ook bij.”