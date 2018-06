Buurtbewoners in Best maken zich zorgen na vijf schietpartijen in acht maanden

Begin mei werd drie straten verderop, in de Meester C. Goselingstraat, een vrouw onder vuur genomen toen ze 's ochtends de afvalcontainer aan straat zette. Een maand eerder was het raak bij een conflict in de relationele sfeer in de Amsterdamsestraat.

Extra blauw

Narcostaat

De nieuwe burgemeester in Best moet stevig in zijn of haar schoenen staan als het gaat om de bestrijding van criminaliteit. „Hier in Best is dat ook goed te zien, bijvoorbeeld bij de schietpartij van maandagavond”, zei commissaris van de Koning Wim van der Donk dinsdag tegen de gemeenteraad. „We zijn een narcostaat geworden, daar beginnen we enorm last van te hebben. In het strafrecht is dat al een enorme nachtmerrie. Die taak, de veiligheid in woonwijken garanderen, wordt voor een burgemeester met de dag serieuzer en is daarom belangrijk in het selectieproces.”