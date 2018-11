Dader steekpartij in Best sloeg woonhotel kort en klein en stak in op filmende bewoner

BEST - De 38-jarige Pool die in de nacht van vrijdag op zaterdag een man neerstak in een woonhotel voor arbeidsmigranten in Best, richtte eerst de nodige vernielingen aan. Daarna deed hij min of meer hetzelfde bij een ander ‘Polenhotel’ in Oirschot.

De man, een Pool uit Helmond, kwam vrijdagnacht het woonhotel van Good Stay in Best binnengelopen en begon daar alles kort en klein te slaan. Onder andere de nodige ramen en deuren sneuvelden. Toen een van de bewoners dat met zijn telefoon besloot te filmen, liep de dader volgens de politie naar de keuken, pakte daar een mes en stak in op de filmer. De man maakte zich daarna uit de voeten.

Volledig scherm Een van de ruiten die sneuvelden door toedoen van de Poolse dader. © ED

Oirschot

Niet veel later kwam er bij de politie een melding binnen van soortgelijke vernielingen in Oirschot. Ook daar was een man een woonhotel voor migranten binnengelopen. De vernieler werd aangehouden. Vervolgens maakten camerabeelden al snel duidelijk dat het om dezelfde man als in Best ging.

Wat zijn reden voor de vernielingen waren, is niet duidelijk. Er was in ieder geval alcohol in het spel, laat de politie weten. Met de 32-jarige Pool die gewond raakte bij de steekpartij in Best gaat het naar omstandigheden inmiddels goed.

