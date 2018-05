Daders mogelijk op driewielige motor bij schietincident in mei in Best

VIDEO + UPDATE Vrouw (39) beschoten in Best; dader gevlucht op de motor

7 mei BEST - Een 39-jarige vrouw is maandagochtend in haar woning op de Mr. C. Goselingstraat in Best beschoten. De vrouw liep aan de achterzijde van haar huis de straat op om de afvalcontainer buiten te zetten, zoen ze terug liep zag ze een donkergeklede man met een helm door wie ze werd beschoten. De vrouw raakte lichtgewond aan haar arm, de dader vluchtte door achterop de motor te springen.