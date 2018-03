Dag van de waarheid voor leiders Brabants 'rovershol', maar óók voor justitie

'Beroepsmisdadigers, die elk moment van de dag bezig waren met handel en productie van harddrugs. Alsof het om een timmerfabriekje ging', zo sprak officier van justitie Toine van de Ven op 1 februari . Hij vroeg 12 jaar gevangenis voor Alfons G. (52, Best), elf jaar voor Rens H. (57, Kaatsheuvel) en tien jaar voor Bert L. (39, Waalwijk). Tilburger Maikel van D., die volgens justitie in verschillende drugslaboratoria de 'chef-kok' was, hoorde een gevangenisstraf van vijf jaar tegen zich eisen.

Microfoontjes

Behalve voor de verdachten staat ook veel op het spel voor het Openbaar Ministerie. Want de operatie-Trefpunt van 4 april 2016 was niet zo maar een politie-actie. Met 1500 man was de gezamenlijke actie van politie, justitie, Belastingdienst en FIOD één van de grootste ooit. Van 12 juni 2014 tot 18 januari 2016 luisterde de politie via verstopte microfoontjes mee in het cateringbedrijfje op het industrieterrein in Best. Met tussenpozen, want in de Party King werd zoveel gekletst dat de politie tijd te kort kwam om alles af te luisteren en te selecteren.