De laatste wulp op de Kampina doet het licht uit: het heidesysteem is ernstig ziek

Ruim baan voor wandelaar en fietser in Borne: ‘Unieke kans om barrière die rondweg vormt op te heffen’

BORNE - Voorrang voor fietser en wandelaar en overal in het dorp 30 kilometer. En moet de rondweg worden afgesloten als de nieuwe Vloedbeltverbinding er eenmaal ligt? Genoeg discussiepunten in het nieuwe, Bornse Mobiliteitsplan. „We gaan er met de wijken over praten.”

23 december