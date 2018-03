Derde bijzondere beest in Best

Rechter: woonunits Veldweg mogen worden bewoond

15 maart BEST - De dertig tijdelijke woonunits aan de Veldweg in Best kunnen worden bewoond. De rechtbank in Den Bosch heeft het bezwaar van omwonenden tegen de plaatsing van de studio's voor kleine huishoudens ongegrond verklaard. Zij kunnen nu alleen nog naar de Raad van State stappen om bewoning tegen te houden.