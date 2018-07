Dorpskok Best: Preiprol in een modern jasje

Verdachte van dodelijke schietpar­tij in Best is ook in de cel zijn leven niet zeker

25 juli DEN BOSCH/BADHOEVEDORP - Toon N. , de man die in november Bosschenaar Yassine Majiti doodschoot, is ook in de gevangenis zijn leven niet zeker. Op een tussentijdse zitting in de rechtbank bij Schiphol bleek dinsdagmiddag dat de man in het Huis van Bewaring in Grave 'om veiligheidsredenen' al vier keer naar een andere cel moest.