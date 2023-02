Droge sokken in Oekraïense loopgraven door kacheltjes via Lions Club Best-Oirschot

Bestste kunstena­res Ans Almeida-Aartsen exposeert in de Biblio­theek in Best

BEST - In de Bibliotheek in Best zijn gedurende de maand maart de levenswerken van kunstenares Ans Almeida-Aartsen te bewonderen. Zij werd geboren in 1937 als dochter van Herman Aartsen en Anna Looimans die samen een drogisterij hadden aan de Nieuwstraat. Haar leven stond vooral in het teken van reizen wat terug te zien is in haar vele werken. Broer Noud werd bekend als fotograaf en had een fotozaak. Talent erfden ze van hun vader. Deze tentoonstelling, met werk vooral geïnspireerd op het Afrikaanse landschap, is vanaf 3 maart gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de Bibliotheek in Best.