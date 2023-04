Economische groeispurt heeft niet alleen maar voordelen voor regiogemeenten: ‘Er zijn ook negatieve gevolgen’

indebuurt.nl Uittip! Op deze bijzondere locatie in Eindhoven kun je paaseieren zoeken

Samen ontbijten of brunchen en heeeeeel veel chocolade eten: zomaar wat dingen die je doet tijdens Pasen. Daar hoort nog iets bij: paaseieren zoeken. Dit kan natuurlijk in je eigen huis of tuin, maar ook op andere plekken in Eindhoven. Zoals in het Evoluon.