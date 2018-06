Een college zonder programma, is dat een probleem?

Bestenaar mag per 1 juli tijdelijk meer restafval aanbieden

4 juni BEST - Voor wie in Best de restafvalemmer te klein is komt een - tijdelijke - oplossing. De nieuwe wethouder Rik Dijkhoff (VVD, afval) wil inwoners gedurende een periode van maximaal zes maanden de gelegenheid geven om meer grijs afval aan te bieden dan nu mogelijk is. De tijdelijke maatregel zou per 1 juli in moeten gaan.